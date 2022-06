Trophées du négoce 2022 : Knauf, SPP et Wirquin récompensés

dossier Les Trophées du négoce 2022, retour sur un palmarès [...]

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Artisans Supprimer 100 % second œuvre Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer Trophées du Négoce Supprimer France Supprimer Knauf Supprimer Wirquin Supprimer Valider Valider

Les innovations Lightboard de Knauf, ID4 Eclissé de SPP et Slim+ de Wirquin ont été récompensées.

Knauf remporte un Trophée du négoce dans la catégorie Confort de travail, santé et sécurité, avec sa plaque allégée Lightboard 4 (photo principale). Destinée aux plafonds et rampants intérieurs, elle pèse 25 % de moins qu'une plaque standard, grâce à un coeur de gypse allégé. Chaque plaque pèse 6 kg de moins. Un atout incontestable pour les artisans, mais aussi pour les distributeurs, qui peuvent charger davantage de plaques dans un camion, et diminuer ainsi le nombre de véhicules sur les routes.

Le montant de SPP Close Lightbox

Dans la catégorie Design, c'est l'entreprise SPP qui remporte le Trophée du négoce 2022 pour le montant ID4 éclissé. En forme de I, ce profilé peut accueillir une plaque de plâtre de chaque côté. Les montants n'ayant plus besoin d'être doublés, le gain de temps est conséquent sur les chantiers. Le rail coulisse pour s'adapter à la bonne hauteur, évitant les découpes. Le design de ce produit conduit également à une nette amélioration acoustique. La réduction de matière joue aussi en faveur de ce produit, à l'heure où l'éco-conception s'invite dans la construction.

Wirquin remporte le Trophée du négoce dans la catégorie Accessibilité, avec sa bonde Slim+. Ce produit de 90 mm de diamètre est équipé d'une membrane anti-odeur. Elle est particulièrement adaptée aux receveurs extra-plats, appelés à se développer avec l'essor des douches zéro ressaut. Le filtre à cheveux amovible facilite l'entretien. La cartouche avec membrane amovible par le dessus facilite le nettoyage et l'accès aux canalisations. L'évacuation optimale supprime tout risque de débordement, quelle que soit la hauteur du receveur.