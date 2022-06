Trophées du négoce 2022 : Fabio Rinaldi, négociant de l'année

dossier Les Trophées du négoce 2022, retour sur un palmarès [...]

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée France Supprimer Négoce Supprimer Négoce matériaux Supprimer Trophées du Négoce Supprimer BigMat Supprimer Valider Valider

Fabio Rinaldi, président du directoire de BigMat France, a été récompensé par le trophée du négociant de l'année aux Trophées du négoce 2022.

En mars 2016, Fabio Rinaldi, jusqu’alors directeur commercial France de Legrand, est nommé président du directoire de BigMat France. Le groupement va mal. Un ancien président a claqué la porte. Plusieurs adhérents sont soit rachetés par des négoces en quête de croissance, soit séduits par l’offre d’autres groupements. La feuille de route s’annonce rude pour le nouveau président du directoire.

Six ans plus tard, BigMat est forme. Le groupement a lancé des concepts en menuiserie et en carrelage, pour redonner de l’oxygène à ses adhérents en les positionnant sur des activités à plus forte valeur ajoutée. La marque a investi les réseaux sociaux, développé sa présence au côté du sport amateur et retrouvé de l’aura. Les adhérents ne partent plus, le groupement travaillant à la reprise interne, comme l’a fait récemment Moreno Matériaux avec Action Matériaux, ou Girardon avec Béréziat. Des créateurs d’entreprise rejoignent également le groupement, séduits par sa dynamique et sa gouvernance.

Si c’est au pied du mur qu’on juge le maçon, c’est à l’aune de ce bilan que le jury des Trophées du négoce a choisi Fabio Rinaldi comme négociant de l’année 2022. Une récompense personnelle, pour la simplicité et la ténacité dont il a su faire preuve pour redresser l’enseigne et le groupement. Mais une récompense qui souligne aussi le travail collectif accompli par BigMat France, comme en témoigne la présence ce mercredi 15 juin de Nicolas Girardon, président du conseil de surveillance de BigMat France, Sébastien Barbier, vice-président, et Fabrice Maud, président de BigMat International. Trois adhérents aux commandes du groupement et artisans de cette réussite au côté de Fabio Rinaldi.