Trophées du Négoce 2021 : VM, trophée de l'animation commerciale

dossier Trophées du négoce 2021 : un palmarès de post-crise

Le jury a récompensé VM pour l’ampleur de son programme autour de la rénovation énergétique, mobilisant des ressources et des partenaires.

La rénovation énergétique prend de l’ampleur, et VM accompagne ce mouvement. Ce négociant de l’Ouest de la France déploie depuis la fin de l’année 2020 un ambitieux programme, baptisé Ecosolutions. Plusieurs volets composent ce plan d’action. L’enseigne a ainsi travaillé le plan de stock et la disponibilité en agence d’une sélection de produits jugés indispensables pour accompagner les artisans sur ce marché en plein essor. Dans les points de vente, VM propose par ailleurs des conseils pratiques délivrés dans des espaces dédiés, autour des solutions mais aussi des aides. En partenariat avec Hellio, VM a d’ailleurs déployé les guichets autour des primes à la rénovation. 250 collaborateurs ont été formés aux enjeux de la rénovation énergétique, et cinq techniciens rénovation énergétique (TRE) ont été mis en place pour sillonner les agences et accompagner l‘effort. Une signalétique a été mise en avant sur la façade de 58 points de vente de l’enseigne. Fin mars, VM a par ailleurs déployé, avec Négoce, la première édition de son salon digital Les 48h de la rénovation énergétique, lieu de rencontre dématérialisé entre forces de vente, fournisseurs et artisans.