Trophées du négoce 2021 : un palmarès de post-crise

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Trophées du Négoce Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le magazine Négoce a remis ce mercredi 16 juin 2021 ses trophées annuels, avec un palmarès traduisant l'envie d'innover d'une profession consolidée par la crise.

Le plaisir simple de se retrouver, malgré quelques gestes barrières encore en vigueur : la soirée des Trophées du négoce 2021, ce mercredi 16 juin, marque le retour au présentiel de la profession. Le palmarès traduit l'envie d'avancer d'une profession qui, stupéfaite comme le monde entier lors du premier confinement, a su rebondir, s'adapter et répondre présent.

Un grand merci à nos partenaires Berto et Tec7, et à nos soutiens (FNAS, FDMC, FND, FDME et Inoha), qui ont fait de cette manifestation un succès. Et bravo à tous les lauréats !