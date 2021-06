Trophées du Négoce 2021 : Pum, trophée Stratégie cross-canal (ex aequo)

dossier Trophées du négoce 2021 : un palmarès de post-crise

Le jury a récompensé MyPum, le nouveau portail marchand de Pum.

Depuis début 2021, la révolution digitale s’est accélérée chez Pum. L’enseigne dispose en effet d’un site de nouvelle génération, à vocation marchande. C’est d’ailleurs dans cette optique de transactions b to b que l’interface a été créée, dans l’esprit graphique des sites transactionnels professionnels. MyPum se caractérise par un parcours client particulièrement étudié, depuis un PC ou un smartphone. Ce volet a été bâti à partir de groupes de travail mêlant forces commerciales de l’enseigne et clients de Pum. De nombreuses fonctionnalités (règlement des échéances, configurateurs…) s’ajoutent à un environnement fondé sur une approche par solutions, destinée à améliorer l’information délivrée au lecteur, mais aussi à optimiser le SEO. En mars 2021, la part de CA en digital fixée pour l’année 2021 était atteinte, deux mois après le lancement du site. Une initiative remarquable, qui accompagne la transformation de l’enseigne et vaut à Pum un deuxième trophée de cette édition 2021 !