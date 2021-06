Trophées du Négoce 2021 : Pum, trophée du négoce responsable

dossier Trophées du négoce 2021 : un palmarès de post-crise

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée PUM Plastiques Supprimer Saint-Gobain Distribution Bâtiment France Supprimer Trophées du Négoce Supprimer Négoce Supprimer France Supprimer Valider Valider

L’enseigne de SGDB France a été récompensée pour son programme Pure, révélateur d’une ambition forte en termes de RSE.

Favoriser l’épanouissement de tous les talents, agir pour l’environnement et impulser une dynamique collective : ces trois piliers structurent le programme Pure (pour un réseau engagé), initié par Pum. L’enseigne de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France a agi sur ses propres activités : recyclage des masques, propositions de postes alternatifs pour les chauffeurs en fin de carrières… Mais Pum a aussi embarqué dans la démarche ses partenaires. Ainsi, une jauge du recyclé vient d’apparaître sur certains catalogues, valorisant les industriels actifs en matière de plastiques écologiquement vertueux. 80 % des fournisseurs de Pum ayant participé à l’enquête lancée par le distributeur se sont déclarés prêts à s’engager dans une démarche de RSE partagée. Autre volet, les déchets. Active de longue date sur ce sujet, l’enseigne compte aujourd’hui 17 bennes de collectes, et 54 agences distribuent des big bags pour alimenter ces bennes.

Cette démarche globale a été saluée par le jury, très sensible à l’engagement d’une enseigne en pleine transformation.