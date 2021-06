Trophées du Négoce 2021 : Point.P, trophée du meilleur point de vente

dossier Trophées du négoce 2021 : un palmarès de post-crise

L’enseigne de matériaux de construction a réinventé sa présence parisienne avec cette agence, imaginée avec l’architecte Elisabeth Veigt.

Si vous passez dans l’Ouest parisien, faites un détour par l’agence Point.P Point du Jour. Conçue par l’architecte Elisabeth Veigt, elle vaut le détour. Imaginée pour répondre aux exigences d’Haropa-Ports de Paris, elle s’intègre dans le paysage urbain. Construite sur pilotis, l’agence Point du Jour s’étend sur 490 m², avec un espace de stockage de 1 200 m² sous le bâtiment pouvant être évacué en cas de crue du fleuve. L’espace de vente au premier étage abrite un libre-service de 390 m² avec plus de 4000 références, ainsi que l’accueil et l’espace de vente. Un ascenseur est prévu dans cette unique agence du groupe en étage.

Le jury a été très sensible à cette démarche de SGDB France, qui à travers cette agence poursuit l’expérience engagée à Javel en 2019, et œuvre ainsi pour une meilleure acceptabilité de cette activité au cœur des villes, à la croisée des enjeux d’urbanisme et d’environnement.