Trophées du négoce 2021 : Pierre-Georges Chausson, négociant de l'année

dossier Trophées du négoce 2021 : un palmarès de post-crise

Le trophée du Négociant de l’année revient au dirigeant de Chausson Matériaux, une entreprise à la stratégie solide et un modèle pour la profession.

Entre 2002 et 2020, le chiffre d’affaires de Chausson Matériaux a été multiplié par 9,5, frôlant les 1,5 Md €. Une croissance spectaculaire obtenue à la fois grâce à la performance de l’entreprise et à des rachats multiples, dont le dernier en date a marqué les esprits. Réseau Pro vient en effet d’intégrer le groupe toulousain à la faveur du rachat de Bois & Matériaux (Panofrance quittant l’orbite de Chausson Matériaux pour rejoindre SGDB France). Cette dernière acquisition porte le réseau Chausson Matériaux à 450 agences et situe le groupe dans le carré de tête des négociants en matériaux au niveau national, derrière Point.P et Gedimat mais devant le Groupe Samse.

Ce négoce est aussi un modèle pour la profession. Dans un contexte où les marges des distributeurs sont souvent comprimées, Chausson Matériaux a su tisser une stratégie d’entreprise qui le différencie du marché et lui permet d’assurer sa pérennité et son développement. Sensible au parcours remarquable de cette PME devenue nationale, marquée par une forte culture familiale, le jury a donné à Pierre-Georges Chausson la récompense majeure de cette édition 2021 des Trophées, avec le titre de Négociant de l’année.