Trophées du Négoce 2021 : Femat, coup de coeur du jury

dossier Trophées du négoce 2021 : un palmarès de post-crise

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Rhône Supprimer Trophées du Négoce Supprimer Valider Valider

Le négociant implanté dans le Rhône et spécialisé en éco-construction a séduit le jury par sa démarche innovante.

Depuis dix ans, Femat creuse son sillon, celui d’un négociant spécialisé dans les solutions constructives durables, autour de l’isolation, de l’étanchéité à l’air et de la ventilation. La croissance est au rendez-vous et le maillage de Femat se développe petit à petit, avec un réseau de points de vente dans le Rhône, amené prochainement à s’étendre en Auvergne-Rhône-Alpes. Le négociant a également mis en place une offre originale de portage financier des projets faisant appel aux aides publiques, dans un esprit de préservation de l’indépendance artisanale. Enfin, Femat entend apporter la démonstration de ses convictions, avec la construction d’un nouveau siège social à Dardilly (Rhône), bâtiment passif qui utilisera les techniques que prône l’entreprise au quotidien. Le jury a tenu à saluer cette belle aventure, qui associe des convictions fortes et une stratégie de long terme. Et qui démontre que la création d’entreprise reste possible dans le secteur du négoce.