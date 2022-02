Trophées des TP 2022 - Sobriété et décarbonation des engins

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Travaux publics Supprimer France Supprimer Trophées TP Supprimer Valider Valider

Découvrez dès à présent les nommés représentés dans la catégorie "Mise en oeuvre des matériaux bas carbone" pour la 8ème édition des Trophées des TP qui se déroulera le 24 février au Grand Palais Ephémère.

Cette catégorie récompense les innovations d’entreprises de Travaux Publics qui permettent de développer et/ou d’industrialiser des matériaux bas carbone adaptés aux projets et aux besoins des usagers et des clients (ex : utilisation et/ou formulation de bétons bas-carbone, d’enrobés basse température, traitements de sols alternatifs…)

Découvrez dès à présent les nommés dans cette catégorie :