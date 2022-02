Trophées des TP 2022 - Mise en oeuvre des matériaux bas carbone

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Travaux publics Supprimer France Supprimer Trophées TP Supprimer Valider Valider

Découvrez dès à présent les nommés représentés dans la catégorie "Sobirété et décabornation des engins" pour la 8ème édition des Trophées des TP qui se déroulera le 24 février au Grand Palais Ephémère.

Cette catégorie récompense les innovations des entreprises visant à l’efficacité énergétique et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi que des autres polluants atmosphériques (ex : utilisation d’énergie alternative, pilotage numérique, rétrofit moteurs…). Les innovations technologiques relatives à la production d’énergies renouvelables doivent prendre en compte les contraintes de ravitaillement et proposer des solutions adaptées. L’association de ces énergies propres avec de nouvelles motorisations et/ou compatibles avec des motorisations existantes contribuent efficacement à la baisse des émissions.

Découvrez dès à présent les nommés dans cette catégorie :