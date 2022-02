Trophées des TP 2022 : Eiffage remporte le Grand Prix

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Trophées TP Supprimer Travaux publics Supprimer Infrastructures Supprimer France Supprimer Valider Valider

Témoigner de la force de l’innovation mise au service de la transition écologique tel était l’objectif de l'édition 2022 des Trophées des TP. Un événement qui vient de couronner le projet d’autoroute bas Carbone porté par le groupe de BTP.

5 vainqueurs de catégorie, 1 coup de cœur, 1 chercheur pionnier distingué pour ses travaux et un Grand Prix. Une dernière distinction, la plus prestigieuse des « Trophées des TP Innovations et écologie », qui cette année revient à Eiffage Route.

C’est avec la mise en œuvre sur une portion de 2 km de l’A40 de son enrobé recyclé végétal biophalt que l’entité l’emporte.

Au-delà de bénéfices environnementaux évidents, c’est la promesse de voir cette solution largement déployée qui a su convaincre le jury. Le collège de professionnels, composé d’experts du secteur, de représentants de la maîtrise d’ouvrage et de l’ingénierie, a en effet porté une attention toute particulière aux enjeux opérationnels (accès à la ressource, méthode de mise en œuvre…) et économiques.

Un palmarès, vitrine d’un engagement sectoriel

Un lauréat méritant donc, d’autant plus que chaque vainqueur de catégorie a su ouvrir des perspectives d’avenir pour accompagner la nécessaire transition écologique de l’acte de construire.

En témoigne ce palmarès :

- Organisation et logistique de chantier : Mobility by Colas avec son service de régulation des flux des grands chantiers urbains Qievo mis en œuvre dans la capitale des Gaules avec la SPL Lyon Pardieu. Un système ici déployé à grande échelle auprès de 800 maîtres d’ouvrages et entreprises et qui permet d’alimenter les chantiers en « juste à temps ».

- Economie circulaire : Demathieu Bard Construction avec l’usage de la grave non traitée, et issue des matériaux excavés par tunnelier, en lieu et place d’un béton de remplissage, lors de la réalisation de plateforme dans le tube du prolongement de la ligne B du métro lyonnais. Une méthode qui a permis d’économiser l’équivalent de 2100 trajets de semi-remorques et autant d’impact environnemental.

- Mise en œuvre de matériaux bas carbone : Vinci Construction avec son béton Exegy ultra bas carbone à base du liant alcali-activé Ecocem ultra. Une solution qui s’invite désormais dans les voussoirs de nos tunnels.

- Sobriété et décarbonation des engins : Charier avec ses travaux sur un prototype d’engin à hydrogène en vue de décliner le chantier zéro carbone.

- Biodiversité : NGE avec son système de végétalisation par semis adaptés pour lutter contre les plantes exotiques envahissantes.

Recherche et développement

Sans oublier la valorisation, cette année, de ceux qui font avancer la recherche et dont les travaux contribueront demain à la création d’innovation propre à lutter contre le réchauffement climatique et la sauvegarde de l’environnement.

C’est ainsi Lisa Monteiro et le projet Valosed qui ont été récompensés. Des travaux menés par l’université de Bordeaux qui portent sur la valorisation des sédiments de dragage des différents Ports de la Gironde dans les bétons.

Une notion de ré-usage que l’on retrouve également dans le coup de cœur du jury pour l’entreprise Ecofhair et sa solution capisorb qui, par le réemploi des cheveux, crée des boudins de cales à même de dépolluer nos ports en captant les hydrocarbures.

Une preuve de plus qu’agir et innover n’est pas une question d'échelle mais de créativité.