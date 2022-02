Trophées des TP 2022 - Biodiversité

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Travaux publics Supprimer France Supprimer Valider Valider

Découvrez dès à présent les nommés représentés dans la catégorie "Biodiversité" pour la 8ème édition des Trophées des TP qui se déroulera le 24 février au Grand Palais Ephémère.

Cette catégorie récompense les innovations des entreprises visant à la préservation des milieux naturels (terrestres et aquatiques), la prise en compte ou l’intégration de la biodiversité dans les procédés ou les réalisations ainsi que la lutte contre les espèces invasives (ex : préservation des espaces naturels : zones humides, prairies, forêts - protection de la faune et de la flore : clôtures adaptées, dispositifs de franchissement ou anti-noyade) ainsi que la gestion des espèces invasives. Ces innovations peuvent correspondre à des réalisations ou des bonnes pratiques innovantes dans la prise en compte des enjeux liés à la biodiversité.

Découvrez dès à présent les nommés dans cette catégorie :