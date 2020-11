Trophées de la commande publique : les sept lauréats de 2020

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Réglementation Supprimer Marchés publics Supprimer Trophées de la Commande publique Supprimer France Supprimer Valider Valider

Meilleures pratiques en matière d’achat public durable, de performance de l’achat, mais aussi résilience Covid : le jury, réuni le 12 novembre 2020 en visio, a distingué sept entités publiques pour leurs initiatives exemplaires. Les marchés de travaux sont à l'honneur avec deux belles opérations en matière d'économie circulaire et de construction hors-site.

Compliquée pour tout le monde, 2020 n'a pas pour autant découragé les acheteurs publics. Ils étaient nombreux encore cette année à présenter leur candidature aux Trophées de la commande publique. Quelques-uns, pour faire valoir leur réactivité et leur performance face à la crise du Covid. La plupart, sur d'autres sujets, souvent connectés à des impératifs très actuels aussi, liés par exemple aux lois Egalim ou Economie circulaire.



Le jury, réuni en visio ce 12 novembre, a distingué sept lauréats. Ils recevront leurs Trophées de la commande publique début décembre, lors d'une cérémonie - elle aussi - 100% digitalisée. Organisés par Achatpublic.info (groupe Infopro Digital, auquel appartient "Le Moniteur"), ces Trophées sont décernés dans deux catégories : la performance de l’achat public, et, en partenariat avec le ministère de la Transition écologique, l’achat public durable. Dans chacune, sont distingués des services étatiques, locaux et hospitaliers. Cette année, un 7e prix, celui de la "résilience Covid", a été attribué.

Voici les sept lauréats de cette 13e édition des Trophées, désignés par le jury (rassemblant d'anciens lauréats et des journalistes spécialisés de la commande publique).

Catégorie achat public durable



Fonction publique territoriale : la région Bretagne, pour son marché de désamiantage et de déconstruction sélective du gymnase/piscine du lycée Félix Le Dantec à Lannion, dans une approche d’économie circulaire . Très complet, le projet vise notamment à valoriser les 5 000 tonnes de déchets béton en réutilisant les matériaux pour d’autres constructions

publiques ou privées, avec une logique de création de filière et de reproductibilité. Une plateforme de stockage permettant le tri, concassage et criblage des produits a ainsi été aménagée à proximité du chantier ; elle a vocation à demeurer afin d'accueillir d’autres produits de béton de déconstruction, même au-delà de la région Bretagne. Le volet social n'a pas été oublié, avec une clause d'insertion qui a débouché sur un volume de 400 h de travail.

Fonction publique d'Etat : l'Economat des Armées, pour des accords-cadres à bons de commande portant sur des denrées alimentaires, et plus particulièrement le lot "lait UHT", doté d'une dimension équitable . La commande publique a été utilisée comme levier pour assurer une rémunération correcte et durable des éleveurs laitiers. A cette fin, le critère d'attribution relatif au prix, pondéré à 55 % (contre 45 % lors du précédent marché), comporte un sous-critère lié au prix global de l'offre (30 %) et un sous-critère portant sur la rémunération des producteurs (25 %). Pour sécuriser cette pratique, l'Economat s'est fondé sur la loi Egalim du 30 octobre 2018 (loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous).

Fonction publique hospitalière : le GCS UniHA-Filière restauration (déjà lauréat d'un trophée en 2019), pour son marché éco-responsable de produits lessiviels pour la restauration et de vaisselle à usage unique . Les acheteurs ont pensé à tout : exigence d'écolabels, exclusion de substances dangereuses pour la santé tels que certains perturbateurs endocriniens, préférence à des produits concentrés pour limiter les déchets, ou encore choix du zéro plastique pour la vaisselle jetable. Cerise sur le gâteau, le marché affiche des gains financiers de 8 % (produits lessiviels) et de 16 % (vaisselle). 81 établissements publics de santé en profiteront en groupement de commande et d'autres via la centrale d'achats.





Le jury des Trophées de la commande publique 2020 s'est réuni en visio le 12 novembre. Close Lightbox

Catégorie performance de l’achat

Fonction publique territoriale : l'OPH de l'agglomération d'Epinal (88), pour la conception et l'animation de son dispositif d'évaluation des fournisseurs. Certifié Qualibail (engagement de qualité de service envers les locataires), le bailleur social est tenu d'évaluer annuellement les prestataires intervenant sur son patrimoine (chauffagistes, ascensoristes, etc.), mais il a souhaité aller bien au-delà. L'évaluation est véritablement intégrée dans le processus achat, et porte sur tous les fournisseurs. Elle transforme la relation partenariale avec les prestataires, ces derniers étant invités également à évaluer leur donneur d'ordres. Et permet de faire émerger des pistes d'amélioration partagées.

Fonction publique d’Etat : le Service d'infrastructure de la Défense, pour son accord-cadre à marchés subséquents portant sur la conception, la construction, l'aménagement, l'entretien et la maintenance de bâtiments d'hébergement faisant la part belle à la construction hors-site. Le projet porte sur une soixantaine de bâtiments neufs, pour lesquels 13 types d'édifices ont été prédéfinis (capacités, formes, volumétries). L'objectif est de favoriser la standardisation et le recours à des modes constructifs industrialisés dans une optique de maîtrise des coûts et des délais. Les hébergements doivent être conçus pour durer au moins 50 ans et atteindre un niveau de performance énergétique E3C1.

Fonction publique hospitalière : le GCS UniHA CEUS (consommables et équipements pour les unités de soins), pour son "contrat type performance" dans le domaine du réchauffement patient en bloc opératoire et en salle de réveil. L'accord-cadre avec marchés subséquents conclu pour l'ensemble du réseau UniHA a été bâti selon la méthode du "Best Value Procurement", dans laquelle le client travaille en partenariat avec le fournisseur qui offre la valeur la plus élevée au meilleur prix. Surtout, il repose sur un engagement de résultat sur la performance clinique (80 % au moins de patients "normothermes", là où la moyenne nationale est de 60 %) corrélé à la rémunération du titulaire.

Prix spécial Résilience Covid

Le jury a souhaité récompenser les Hôpitaux universitaires de Marseille, pour leurs multiples initiatives prises dès février 2020 afin de maintenir les approvisionnements nécessaires (équipements de protection et produits d'hygiène) face à la crise du Covid-19. Cellule de crise quotidienne depuis mars, organisation en mode salle des marchés avec quatre acheteurs mobilisés, achats à l'international avec un souci particulier apporté à la sécurisation des marchés, mais aussi achats locaux et recherche de solutions textiles innovantes... Toute la chaîne d'approvisionnement et les habitudes (avances bonifiées, achats à l'étranger...) ont été revues en quelques jours.