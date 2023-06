Trophées de la commande publique 2023 : les candidatures sont ouvertes !

Les Trophées de la commande publique, en lien avec le déploiement du Plan national pour des achats durables (PNAD), récompensent les entités et organismes soumis au Code de la commande publique qui cherchent à améliorer l’efficacité de leur politique achat durable et à rendre leurs marchés plus performants et innovants.

Les candidats ont jusqu'au 13 octobre pour transmettre leur dossier sur https://www.tropheescommandepublique.com/fr dans les catégories suivantes :

• Catégorie Achat exemplaire (avec trois sous-catégories : Etat, achat local et secteur hospitalier)

Ce prix vise à récompenser un projet achat exemplaire et mesurable d’un service achat, alliant performance et durabilité (marchés en cours ou notifiés 2021-2022-2023).

• Catégorie Clauses sociales

Ce prix vise à récompenser un projet achat qui a une utilisation exemplaire dans sa dimension sociale et au service d’une stratégie responsable (marchés en cours ou notifiés 2021-2022-2023).

• Catégorie Politique achat responsable.

Ce prix vise à récompenser une politique d’achat principalement axée sur la durabilité de la commande publique en tenant compte, non seulement des objectifs de développement durable (environnementaux et sociaux) mais aussi du soutien du tissu économique.

Mais aussi, le Prix de la communauté des acheteurs : les candidats au prix de la catégorie Achat exemplaire peuvent décider de soumettre également leur dossier à la "communauté des acheteurs". En effet, cette année encore, les acheteurs qui le souhaitent peuvent devenir membres du jury du Prix de la communauté des acheteurs pour voter en ligne entre le 16 octobre et le 3 novembre 2023 sur leurs initiatives préférées (inscription sur le même site).