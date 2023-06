Trophée « Meilleures Vérandas de l’année 2023-2024 » pour Vie & Véranda

Vie & Véranda, fabricant et distributeur de vérandas installé à Feyzin (69) au sud de Lyon, a remporté le trophée « Meilleures Vérandas de l’année 2023-2024 », organisé par l’institut de sondage In Marketing Survey, spécialisé dans les enquêtes de consommateurs.

Cette récompense vise à témoigner de la qualité des vérandas proposées par l’enseigne, en adéquation avec les attentes des consomma¬teurs sondés. L’institut a réalisé une enquête auprès de 4 500 consommateurs français (hommes et femmes de plus de 18 ans), du 10 au 25 mai 2023, à travers des dispositifs divers : enquêtes de rues, sorties de magasin et lieux de passage.

8 critères pour se distinguer

Les consommateurs ont dû évaluer plusieurs acteurs du secteur selon 8 critères : le rapport qualité-prix ; l’assortiment et le choix ; la moyenne des prix ; les offres promotionnelles ; l’étude du projet et devis ; l’accueil et l’amabilité du personnel ; l’installation et le professionnalisme du personnel ainsi que l’expérience d’achat. Vie & Véranda arrive en tête du classement avec une note globale de 8,45/10, en obtenant la meilleure note dans 4 de ces 8 critères : le rapport qualité-prix, l’étude du projet et devis, l’accueil et l’amabilité du personnel et le professionnalisme du personnel en charge de l’installation.

Une récompense valorisée toute l’année

Le logo « Meilleures Vérandas de l’année 2023-2024 » constitue un gage de réassurance pour le consommateur, synonyme d’excellence tant pour les produits que pour le service proposé. Avec l’obtention de ce prix, Vie & Véranda valorisera son expertise toute l’année à travers un dispositif spécifique : placement du logo sur le site internet (accueil et pages produits), landing pages de ses campagnes publicitaires, publicité sur les sites en ligne et sur les média sociaux, mais aussi sur les points de vente et dans ses spots TV pour ce qui est du B2C. Le logo du trophée sera également présent dans la communication franchiseur (plan média presse B2B). Un dispositif qui permettra de faire rayonner l’enseigne ainsi que son savoir-faire reconnu sur le plan national.