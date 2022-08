Troisième édition du « fonds friches » : quatre projets vendéens retenus

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Friche Supprimer Vendée Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Le département de la Vendée obtient près de 953 000 euros pour rénover ses friches.

Quatre projets vendéens viennent d’être sélectionnés pour la troisième édition de l’appel à projets « fonds friches ». Les lauréats ont été dévoilés par le gouvernement le 21 juillet 2022. Ce programme dédié au recyclage des friches constitue un enjeu majeur d’aménagement durable des territoires. Il a en effet pour vocation de maîtriser l’étalement urbain, de redynamiser les villes et de réduire l’utilisation des espaces naturels, forestiers et agricoles.

En Vendée, le projet de l’îlot Planty-Gobin à Aizenay, qui prévoit la création d’une douzaine de logements, est l’un des bénéficiaires de ce fonds. L’appel à projets pour réhabiliter cet îlot est déjà lancé. La commune prévoit l’audition de quelques candidats d’ici à fin septembre 2022.

Le projet sur la rue de la Noue et la place du Champ-de-Foire à Challans, porté par Vendée Logement ESH, fait également partie de cette liste. Il doit faire émerger 52 logements et 80 m² de surface d’activité économique. À Dompierre-sur-Yon, le fonds friches permettra de financer le projet Bois Noir 2 et ses huit logements.

Enfin, le projet ZA Le Chaintreau, à Mortagne-sur-Sèvre, qui prévoit l’aménagement d’environ 90 logements et de plus de 1 000 m² de surface d’activité économique, va également bénéficier de ce financement.