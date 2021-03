Trois projets au profit des jeunes et des sportifs verront le jour à Fontenay-le-Vicomte

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Essonne Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

L’école, la salle polyvalente et le city-stade de Fontenay-le-Vicomte vont se refaire une beauté.

C’est le choix de la municipalité que de vouloir repenser à l’aspect de l’école, de la salle polyvalente et du city-stade situés à Fontenay-le-Vicomte (Essonne). Le jeudi 4 mars 2021, un contrat rural a été signé entre Valérie Mick-Rives, maire de la ville, et Guy Crosnier, conseiller départemental de l’Essonne, ainsi que Jean-Philippe Dugoin Clément, vice-président de la Région Île-de-France. Ce contrat comporte trois opérations qui devraient permettre l’agrandissement de l’école primaire, la rénovation de la salle polyvalente ainsi que l’extension du terrain multisport.

En raison de l’usure du temps, ces structures nécessitent des travaux de restauration et d’agrandissement. Concernant l’école, la création d’une salle supplémentaire de 80 m2 est prévue lors de la réhabilitation de l’établissement existant. « Elle devrait être prête pour janvier 2022 au plus tard », précise la maire. Par ailleurs, pour encourager la pratique sportive et renforcer l’offre de loisirs existants, la salle polyvalente subira un lifting, et les activités du city-stade vont s’étoffer après des travaux d’extension.

Les trois projets représentent un investissement global de 371,16 k€ HT. Le conseil départemental a apporté une subvention de 111 k€ et la Région a participé à hauteur de 148 k€.