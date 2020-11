Trois nouveaux services chez Clim+

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Dans les agences Supprimer Négoce chauffage sanitaire Supprimer Artisans Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer Saint-Gobain Supprimer Saint-Gobain Distribution Bâtiment France Supprimer France Supprimer Valider Valider

L’enseigne de Saint-Gobain distribution bâtiment France (SGDB France), spécialisée en chauffage, ventilation et climatisation propose le contrôle de l’outillage à distance, l’achat de matériel en leasing, l’assistance client par téléphone…

Pour faciliter le quotidien des professionnels du bâtiment, Clim+ propose « un panel » de nouvelles prestations dans ses 54 agences. Parmi ces services, l’enseigne de Saint-Gobain distribution bâtiment France (SGDB France) lance le contrôle outillage. Il est désormais possible de faire contrôler son outillage selon la réglementation F-Gaz (détecteur de fuites, station de récupération, manifolds, pompe à vide, balance de change, thermomètre), via un service en ligne sur le site climplus.com. L’artisan réalise sa demande sur le site et l’agence CLIM+ se charge de l’enlèvement, du contrôle et du retour des produits. Ce contrôle est d’ores et déjà réalisé en agence par des prestataires agréés sur des journées dédiées.

Dynamiser la démarche commerciale

Mais aussi le leasing des équipements. En partenariat avec DLG et Panasonic, Clim+ propose de louer des systèmes de chauffage et de climatisation, sur une période donnée et d’acquérir le matériel à échéance. D’après l’enseigne, « ce service permet à l’installateur de dynamiser son activité et de sécuriser sa trésorerie. Pour aller plus loin, Clim+ met à disposition une application, Calculease, qui permet de savoir dans l’heure si le client est finançable et de calculer le montant du loyer et sa durée ». Elle est disponible sur Androïd et iOS.

A noter que Clim+ propose aussi l’assistance par SMS (07 57 91 76 41) avec une équipe d’experts qui répond à toutes les questions dans les plus brefs délais. Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h.