Trois milliards d’euros de marchés attribués sur le Lyon-Turin

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Infrastructures Supprimer Vie du BTP Supprimer Industrie Supprimer Lyon-Turin Supprimer Savoie Supprimer Eiffage Génie Civil Supprimer Vinci Construction Grands Projets Supprimer Implenia Supprimer We build Supprimer Valider Valider

testez gratuitement lemoniteur.fr - édition Abonné

Les marchés français de réalisation du tunnel transfrontalier, l’ouvrage le plus important de la liaison ferroviaire Lyon-Turin, ont été attribués mercredi 7 juillet 2021. Les noms des lauréats ont été rendus publics à l’issue de la réunion du conseil d’administration de la Société du tunnel euralpin Lyon-Turin (Telt). Eiffage Génie civil, Vinci Grands Projets et Implenia France tirent leur épingle du jeu.

Trois milliards. C’est la somme, en euros, attribuée aux entreprises ce mercredi 7 juillet 2021 pour la construction de la liaison ferroviaire Lyon-Turin.

Ce montant concerne trois lots destinés à la réalisation du tunnel principal transfrontalier côté français. Long de 57,7 km, cet ouvrage reliera la France à l’Italie depuis Saint-Julien-de-Montdenis (France) à Suse (Italie). Ce budget reste le plus important jusqu’à présent attribuée sur ce chantier titanesque, dont le génie civil a débuté en juillet 2015.

Etape majeure

« C’est une étape importante pour la liaison du Lyon-Turin, qui a certes connu des oppositions par le passé, mais qui n’a jamais été arrêtée. C’est un jalon financier et matériel qui confirme l’engagement politique de la part de chacun des acteurs financiers impliqués au sein du projet », s’est félicité Hubert du Mesnil, président de la Société du tunnel euralpin Lyon-Turin (Telt) lors d’un point destiné à la presse le 6 juillet 2021.

Le premier lot, d’un montant de 1,47 milliard d’euros, concerne la liaison entre Villarodin-Bourget/Modane et Suse sur 21,9 km, pour 72 mois de travaux. Il a été attribué à un groupement constitué d’Eiffage Génie civil (mandataire), Spie batignolles, Ghella et Cogeis.

Le second lot, d’un montant de 1,43 milliard d’euros, est situé entre Modane et Saint-Martin-de-la-Porte, et concerne un linéaire de 23,1 km. Il a été attribué à un groupement constitué de Vinci Construction Grands Projets (mandataire), Dodin Campenon Bernard, Vinci Construction France TP Lyon et We Build.

[...]