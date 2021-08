Trois gammes Aluhaus certifiées Cradle to Cradle

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Ecoconstruction Supprimer Oknoplast Supprimer Menuiserie extérieure Supprimer France Supprimer Artisans Supprimer Négoce Supprimer Valider Valider

Aluhaus (groupe Oknoplast) annonce l’obtention du certificat “Cradle to Cradle” niveau argent pour trois de ses gammes.

Les fabricants de menuiseries sont toujours plus nombreux à s’engager dans des démarches de certification écoresponsables. Dans ce cadre, Aluhaus, entreprise du groupe Oknoplast a annoncé le 30 août la certification “Cradle to Cradle” argent pour trois de ses gammes : Visioglide, Ecofutural ouvrant caché et Ecofutural ouvrant standard.



Penser “recyclage” dès la conception

La certification “Cradle to Cradle” – en français « du berceau au berceau » – répond à cette volonté de s’inscrire dans un comportement plus responsable et respectueux de la planète. La démarche définit et encadre le développement de produits recyclables, dont la qualité des matières premières est maintenue tout au long des multiples cycles de vie du produit. Celui-ci est donc pensé dès sa conception, pour avoir à terme un impact positif sur l’environnement, sur le bien-être de ses utilisateurs ou encore sur l’économie. « Une approche circulaire viable, évitant tout produit chimique susceptible d’être néfaste pour la nature ou l’Homme et un cycle technique affranchi de tout produit biologique, pouvant dévaloriser ou endommager les composants techniques », explique Aluhaus dans un communiqué.



Cinq critères pis en comptes

« Les critères reposent ainsi sur le produit en tant que tel. Pour obtenir le niveau Cradle to Cradle Argent, 95% du pourcentage en masse des produits Aluhaus (vs 75 % pour le niveau Bronze) ont été analysés et évalués selon 5 critères : l’utilisation de produits non toxiques, réutilisation des matières premières, utilisation d’énergies renouvelables dans le processus de fabrication, gestion responsable de l’eau et responsabilité sociale. La certification est valable 2 ans. »

Encore assez méconnue sur le marché français, cette certification est néanmoins très répandue en Amérique-du-Nord. Dans d’autres pays européens est un véritable facteur différenciant sur les marchés du bâtiment et de l’énergie renouvelable.