Trois conseils pour réussir l’installation d’un poêle à granulés

Jérôme Colin, gérant de Cheminée Colin, Fleury-sur-Orne (Calvados) :

« Poser les bonnes questions »

« Avant tout, il est important de poser les bonnes questions afin de savoir quel appareil se révèle le plus adapté aux attentes. Un poêle à granulés convient aux surfaces de plus de 30 m² et en système de chauffage principal, mais pas unique. Côté installation, nous privilégions les poêles avec un raccordement sur le dessus. C'est beaucoup plus simple à installer. Nous n'utilisons pas de conduits extensibles ou de tuyaux coulissants, car je les trouve peu esthétiques. Nous prenons des raccords spécifiques des Ateliers Dixneuf à La Romagne (49), dont l'intégration est très soignée. Nous préférons également installer des conduits traditionnels plutôt que des concentriques ou des ventouses, en veillant à réaliser une entrée d'air, bien sûr. Et parmi les incontournables, il faut effectuer une vérification et un ramonage de la cheminée avant tubage, avec un système à double peau, isolé ou non, et disposer un chapeau avec une grille anti-oiseaux en toiture. »