Trois arrivées et un nouveau siège pour Oknoplast France

Implanté à Rennes depuis 11 ans, Oknoplast France est devenu un acteur incontournable de la menuiserie extérieure dans l’Hexagone avec une offre de menuiseries innovantes, sur-mesure et compétitives. Sa présence sur le territoire est forte avec un maillage de plus de 600 revendeurs en France (3 500 pour le groupe) et profite de la grande capacité de production des usines du groupe d’où sortent plus de 7 000 fenêtres par jour.

Afin d’apporter plus de services, de réactivité et d’accompagnement à ses clients et ses partenaires, mais aussi de tenir compte de sa forte croissance en France, Oknoplast France – filiale du groupe polonais du même nom – se réorganise sur tous les plans.

Trois arrivées à des postes clés

Sur le plan humain d’abord : Oknoplast poursuit sa politique de recrutement afin d’accompagner son développement, avec trois nouveaux visages à la tête de ses départements marketing, commercial et service clients.

© Oknoplast OKNOPLAST - François Chappuis

• François Chappuis intègre la société en tant que responsable Marketing et Communication. Il dirige les efforts des équipes marketing de l’entreprise et apporte son expérience dans le domaine de la communication, acquise au cours de ses années passées. Avant de rejoindre Oknoplast, François Chapuis a développé et mis en œuvre des stratégies marketing chez différents acteurs. « Son expertise en matière de développement de marques, de marketing numérique et de communication sera essentielle pour renforcer la présence d’Oknoplast sur le marché européen, soutenir sa croissance continue et renforcer l’accompagnement des clients et des partenaires », explique la direction.

© Oknoplast Nino Poloni, directeur commercial.

• Nino Poloni prend, quant à lui, le poste de directeur commercial pour les marques d’Oknoplast et WnD. Doté d’une riche expérience en tant que directeur général d’un réseau de pose de vitrage automobile, « il possède un sens aigu du commerce, des négociations et joue un rôle clé dans l’expansion et la consolidation de la présence d’Oknoplast, WnD et Aluhaus sur le marché ». Sa mission est de conduire les équipes de ventes : 2 chefs des ventes nationaux et 15 commerciaux à travers toute la France. Il développe des partenariats stratégiques et les opportunités de croissance, tout en assurant la satisfaction et la fidélisation des clients.

© Oknoplast Nathalie Pedersen, responsable du Service Clients.

• Nathalie Pedersen est nommée responsable du Service Clients. « Avec ses nombreuses années d’expérience dans ce domaine et une expertise approfondie dans le secteur des produits de construction, elle est un atout précieux pour améliorer encore davantage l’expérience des clients Oknoplast.» Elle supervise et développe les activités du service clients avec une équipe de 12 personnes, en mettant l’accent sur l’excellence opérationnelle, la satisfaction des clients et le renforcement de relations durables.

Mise en place d’un comité de direction

Suite à l’arrivée de ces 3 trois nouveaux collaborateurs, un comité de direction a été créé chez Oknoplast France. Il est composé de Gilles Carré-Roué, président ; Nino Poloni, directeur commercial) François Chappuis, responsable Marketing ; Nathalie Pedersen, responsable Service Clients ; Tiphaine Carré–Roué, Office Manager RH, et Daniel Gory, responsable Acquisition Process.

Ce « CoDir » se réunit chaque semaine afin de définir les axes stratégiques d’Oknoplast. « L’accompagnement personnalisé de ses clients est au cœur de la stratégie de développement de la marque », poursuivent ses dirigeants dans un communiqué. « Elle a pour ambition de renforcer son réseau de revendeurs Premium afin de fédérer plus de 350 partenaires à l’horizon 2028. »

Un nouveau siège à Rennes

Pour accompagner sa croissance et accueillir les nouvelles équipes, Oknoplast a déménagé en début d’année dans des locaux plus grands. L’entreprise a quitté Cesson-Sévigné, à l’est de l’agglomération rennaise, pour le 20 rue du Bourg-Nouveau à Rennes intra-muros (NDLR. Près du Roazhon Park). Dans un espace agréable et lumineux de 391 m² segmenté en îlots avec cloisons de verre, le nouveau bureau France accueille aujourd’hui plus de 45 personnes qui travaillent au quotidien avec les clients de la marque. De nouveaux postes sont également à pourvoir au sein des équipes Service clients, Marketing et Commerce.