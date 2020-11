Trois ans de travaux pour le musée zoologique de Strasbourg

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Bas-Rhin Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

La réouverture du musée zoologique de Strasbourg est prévue en 2023.

Le musée zoologique de Strasbourg (Bas-Rhin) a fermé ses portes depuis le 22 septembre 2019. La réouverture est attendue en 2023, après 3 ans de travaux. Porté conjointement par la Ville et l’Université de Strasbourg, ce projet s’inscrit dans le cadre de la création d’un « Pôle Science, Culture et Société ». Celui-ci regroupera, sur un site unique, un planétarium et des bâtiments rénovés de zoologie et de géologie. L’objectif est de proposer une nouvelle scénographie et d’attirer un public plus large.

D’un coût total de 13 M€, l’opération est confiée au groupement constitué de Freaks architecture (Paris), de dUCKS scéno à Villeurbanne (Rhône), de FormaBoom (Paris), de MH Ingénierie à Strasbourg (Bas-Rhin), de RBECO à Schiltigheim (Bas-Rhin) et de Peutz (Paris).

Le projet prévoit principalement une mise aux normes du bâtiment et une meilleure isolation. L’accessibilité sera également étudiée afin de maîtriser le flux de visiteurs. À noter que des études ont été menées pour accroître la visibilité de l’ensemble du musée.