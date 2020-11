Triotherm, un plancher chauffant-rafraîchissant 3 en 1

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer Plancher chauffant Supprimer Artisan chauffagiste Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer 100 % gros œuvre Supprimer 100 % second œuvre Supprimer France Supprimer Valider Valider

Réunissant, dans une solution unique, plancher chauffant, isolation projetée et chape d’enrobage, ce système complet résout le casse-tête de coordination entre les différents corps de métiers.

Porté par le groupe Mirbat, spécialisé dans l’isolation des bâtiments, Triotherm est un procédé innovant qui associe trois produits de trois fabricants : le plancher chauffant-rafraîchissant basse température Giacoconfort de Giacomini, une isolation projetée de Syneris et une chape d’enrobage d’Anhydritec.

Le plancher chauffant-rafraîchissant Giacoconfort se compose d’un kit collecteur prémonté avec débitmètre et vannes multifonctions de départ et de retour, et de tubes PE-RT BAO (16 x 1,5 mm) se posant d’une seule longueur sans raccords sur dalle. La régulation s’effectue à l’aide de thermostats d’ambiance disposés dans chacune des pièces.



Un isolant aux multiples avantages



L’isolation en polyuréthane projeté Syneris, outre sa légèreté, présente d’autres avantages : la possibilité de réaliser toute épaisseur à la demande, la suppression du ravoirage, une parfaite adaptation aux irrégularités des sols (interstices en périphérie des murs, faux niveaux de dalles…) et un surfaçage offrant une planéité absolue.

Quant à la chape Thermio+ SA R+R (SA pour « séchage accéléré » et R+R pour « recouvrement plus rapide ») d’Anhydritec, elle a été spécialement conçue pour l’enrobage des planchers chauffants-rafraîchissants à eau. Elle répond aux exigences de performance et de confort RT 2012 et E+C-. Avec une conductivité nominale de 2,5 W/m.°C et une très faible épaisseur au-dessus du tube (2 cm), ses performances surpassent celles des chapes fluides à base de ciment ou d’anhydrite.



Un système à hautes performances



Le fabricant annonce pour son système des performances atteignant jusqu’à +30 % en coefficient d’émission thermique, une montée en température plus rapide grâce à une diffusivité thermique augmentée de +80 % et jusqu’à 8 % d’économies sur la facture de chauffage.

En ce qui concerne la pose, le réseau Triotherm forme et agrée les entreprises de mise en œuvre du système. Un interlocuteur référent accompagne les professionnels poseurs, avant, pendant et après la réalisation des chantiers, afin de répondre à tous les besoins d’aide ou de conseils. Les entreprises agréées sont assurées pour la réalisation des travaux, couverts d’une responsabilité décennale.