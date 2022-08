Tri’N’Collect poursuit son déploiement

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce matériaux Supprimer Déchets de chantier Supprimer Saint-Gobain Distribution Bâtiment France Supprimer France Supprimer Finistère Supprimer Charente-Maritime Supprimer Nouvelle-Aquitaine Supprimer Morbihan Supprimer Valider Valider

La société spécialisée dans le tri et la collecte des déchets de chantiers, se déploie. Elle vient d’ouvrir deux nouvelles agences et compte en ouvrir quatre autres avant la fin de l’année.

Tri’N’Collect, la société spécialisée dans le tri et la collecte des déchets de chantiers et dont Saint-Gobain Distribution Bâtiment France (SGDB France) est actionnaire, poursuit de mailler le territoire de l’Ouest. L’entreprise nantaise annonce l’ouverture de six nouvelles agences. Déjà présente dans six villes (Nantes, Lorient, Angers, Rennes, La Roche-sur-Yon et Bordeaux), elle a inauguré au cours du premier semestre 2022 deux établissements à Brest et à La Rochelle. Et d’ici à septembre, elle ouvrira trois dépôts supplémentaires : Tours, Bayonne et une deuxième à Vannes. Et une sixième est attendue sur Caen dans les prochaines semaines dès que l’emplacement sera trouvé.

Une quarantaine d'agences d'ici à 2025

Ces inaugurations répondent à un double objectif : être au plus proche des chantiers de ses clients et déployer ses services au niveau national. « Ces ouvertures d’agences sont envisagées dès que plusieurs facteurs clés sont réunis : la validation de l’attractivité du territoire avec le potentiel du marché de la construction, la contractualisation avec des clients pour amorcer l’activité, et l’identification d’un écosystème de filières de valorisation », explique dans un communiqué, Romain Bouchet, le directeur régional Sud-Ouest. D’ici 2025, Tri’N’Collect ambitionne de déployer une quarantaine d’agences pour couvrir l’ensemble du territoire national. Et à terme, chaque agence collectera entre 600 et 2000 tonnes de déchets par an.