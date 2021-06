Tri'n'Collect ouvre ses premières agences

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce matériaux Supprimer Saint-Gobain Distribution Bâtiment France Supprimer Ille-et-Vilaine Supprimer Morbihan Supprimer Pays de la Loire Supprimer Loire-Atlantique Supprimer Déchets de chantier Supprimer Artisans Supprimer Valider Valider

Quelques mois après l’entrée de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France dans son capital, la société spécialisée dans le tri et la collecte des déchets de chantiers se déploie. Elle vient d’ouvrir quatre agences en Bretagne et en Pays de la Loire.

L’entrée dans son capital Saint-Gobain Distribution Bâtiment France décuple les ambitions de Tri’n’Collect. Quelques semaines après avoir changé de patronyme, l’entreprise nantaise annonce l’ouverture de ses quatre premières agences : deux en Bretagne, à Lorient et à Rennes; et deux en Pays de la Loire, à Angers et La Roche sur Yon. Elles viennent compléter l’agence historique de Nantes où se situe par ailleurs le siège social de Tri’n’Collect. Ces inaugurations répondent à un double objectif : être au plus proche des chantiers de ses clients et déployer ses services au niveau national.

D’après le communiqué, ces agences « ont pour mission de permettre l’installation de stations de tri sur les chantiers et de collecter les déchets. Elles se composent de trois espaces principaux : le stock de matériel destiné à la réalisation du tri, le lieu d’entreposage des déchets collectés avant envoi vers les centres de recyclage, et les bureaux. »

Aujourd’hui, Tri’n’Collect travaille sur près de 1000 chantiers dans les 10 régions où elle est présente : Finistère (29), Côtes-d’Armor (22), Charentes (16), Charente-Maritime (17), Gironde (33), Loire Atlantique (44), Ile et Vilaine (35), Morbihan (56), Vendée (85), Maine et Loire (49). Elle collecte 10000 m3 de déchets par an.