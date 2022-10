Tri’N’Collect lève 3 M€

Alors que plusieurs éco-organismes dans le cadre de la REP Produits et matériaux de la construction et du bâtiment (PMCB) viennent d’être agréé par l’État, Tri’N’Collect annonce avoir réalisé un nouveau tour de table de 3 M€. Il comprend son partenaire historique, Saint-Gobain Distribution Bâtiment France ainsi que investisseurs régionaux et nationaux : Fastea Capital, Colam Impact, Pays de la Loire Participations pour la partie haut de bilan et la Région Pays de Loire, Bpifrance et HSBC pour l’endettement bancaire.

Étendre son réseau

Avec cette nouvelle levée de fonds, la société nantaise spécialisée dans la gestion des déchets de chantier entend renforcer ses équipes, étendre son réseau national avec l’ouverture d’agences et élargir son offre de services pour le réemploi et le recyclage via sa solution de tri à la source des déchets du bâtiment.