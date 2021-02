Très légère hausse des ventes en 2020 pour Würth

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce quincaillerie outillage Supprimer Würth Supprimer France Supprimer Monde Supprimer Entreprises Supprimer Résultats annuels Supprimer Valider Valider

Le groupe allemand fait état d'un volume de ventes de 14,41 Md €, en hausse de +0,9 %.

Würth a enregistré en 2020 une légère hausse de son chiffre d'affaires au niveau mondial. Dans un contexte marqué par la pandémie de coronavirus, et selon le bilan financier annuel préliminaire, le spécialiste allemand des matériaux de fixation et d'assemblage « fait état d'un volume de ventes de 14,41 Md €, légèrement supérieur à celui de l'année précédente (2019: 14,27 milliards d'euros, +0,9%, corrigé des effets de change: +2,0%). » La division construction a engrangé de bonnes performances avec une hausse de +12,3%. La vente en ligne a dégagé 2,8 Md €, en croissance de +5,8 %, et « contribue maintenant à 19,8 % des ventes totales, soit une amélioration d'un point de pourcentage ».