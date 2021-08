Très bons résultats pour Cromology sur le S1

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce déco Supprimer Cromology Supprimer Tollens Supprimer Zolpan Supprimer Europe Supprimer Résultats semestriels Supprimer Entreprises Supprimer Valider Valider

Le fabricant et distributeur de peintures a vu ses ventes croître de plus de 27 % sur le premier semestre 2021.

Wendel, la holding d’investissement de la famille issue des maitres de forges, a publié le bilan de son activité sur le premier semestre 2021. Il en ressort que Cromology, quatrième participation dans le portefeuille de la société française et maison mère des marques Tollens et Zolpan, a réalisé un chiffre d’affaires de 370,7 M€, en hausse de 27,7% par rapport au premier semestre 2020 (+27,8 % en organique avec un léger effet devise de -0,1%) et de +6,3% par rapport à 2019. « Depuis la levée des mesures de confinement du premier semestre 2020, le rebond des ventes de peintures lié à une forte demande de la part des consommateurs finals avait été significatif, ce qui s’était traduit par un retour de la croissance organique au troisième trimestre et au quatrième trimestre 2020. Cette dynamique s’est confirmée au premier semestre 2021, avec de solides performances observées dans les zones géographiques clés de Cromology » d’après le communiqué financier.