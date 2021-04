Travaux sur le quai de Lesseps, à Bayonne

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Pyrénées-Atlantiques Supprimer Réseau d'assainissement Supprimer Valider Valider

Le chantier engagé sur le quai de Lesseps va réduire les déversements dans l’Adour.

Le secteur du quai de Lesseps, à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), entre le pont Saint-Esprit et le pont Henri Grenet, va connaître d’importants travaux de restructuration des réseaux d’assainissement. Commencée en avril 2021, l’opération menée par la Communauté d’agglomération du Pays Basque a pour but d’améliorer la collecte des effluents et de diminuer les déversements dans l’Adour.

Les travaux, qui vont durer encore plusieurs mois, engendreront quelques modifications. Ainsi, en avril, le stationnement en épi entre la place Sainte-Ursule et la rue Sainte-Ursule sera supprimé temporairement. La circulation sera, quant à elle, maintenue. Tout au long du chantier, la piste cyclable sera neutralisée. Les cheminements piétons vont quant à eux être transformés en espace partagé par les piétons et les cyclistes.

D’avril à septembre 2021, la circulation le long du chemin de Saint-Bernard (sous le pont Henri Grenet) sera maintenue, mais avec un rétrécissement de la chaussée. De mai à juin 2021, la largeur de la route sera aussi réduite entre la rue Sainte-Ursule et le chemin de Saint-Bernard. Pendant toute la durée du chantier, les accès seront conservés pour les riverains.