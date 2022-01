Travaux spéciaux : Jarnias voit plus haut et plus loin

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée France Supprimer Travail en hauteur Supprimer Cordistes Supprimer Entreprises Supprimer Travaux spéciaux Supprimer Valider Valider

testez gratuitement lemoniteur.fr - édition Abonné

Le spécialiste des travaux d’accès difficile dans le bâtiment vient de racheter Acro BTP, prestataire de travaux de génie civil en haute montagne, qui lui permet d’étendre son offre dans les travaux publics en altitude.

Sécurisation de Notre Dame de Paris par bâchage PVC de sa toiture et évacuation des vestiges, nettoyage de la façade du nouveau grand magasin de la Samaritaine, contrôle de structure et filet de protection du Grand Palais, pose de filets de protection sur le pont Albert-Louppe dans la rade de Brest… Jarnias ne se limite plus à être un acteur majeur des interventions en hauteur hors-normes, de protection, d’isolement ou de réparation des plus grands monuments de Paris et d’ouvrages d’art de France.

En prenant une participation majoritaire dans le capital d’Acro BTP, le groupe qui possède trois filiales (Travaux, Formation et Protection) côtoie désormais les cimes montagneuses dans le génie civil. « Avec Acro BTP, positionné sur de grands projets de travaux publics en haute montagne, on étend notre expertise d’interventions difficiles en altitude en intégrant une PME qui réalise 12 millions d’euros de chiffre d’affaires pour un effectif d’environ 70 collaborateurs » explique Xavier Rodriguez, P-DG de Jarnias.

Acro BTP assure les terrassements et la sécurisation des parois rocheuses pour des travaux en haute montagne. La PME vient notamment de réaliser le montage des barres de guidage du téléphérique de l’aiguille du Midi du massif du Mont-Blanc, et la rénovation des gorges du Pont du Diable dans le massif du Chablais en Haute-Savoie.

Jarnias souhaite poursuivre sa stratégie de croissance externe en ciblant des d’entreprises dans les secteurs de l’industrie et de l’énergie décarbonée. « On cherche des compétences expertes sur d’autres secteurs d’interventions difficiles dans les grandes infrastructures comme l’éolien offshore par exemple dont les grands projets se multiplient en mer du nord. On a d’ailleurs été pionnier dans le montage d’éoliennes terrestres en France » indique-t-il.

[...]