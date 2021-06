Travaux publics : une formation entièrement dédiée aux femmes

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Formation BTP Supprimer Travaux publics Supprimer Loire-Atlantique Supprimer Charier Supprimer Egalité femmes - hommes Supprimer Valider Valider

Au centre de formation Généa de Montoir-de-Bretagne, près de Saint-Nazaire, sept femmes viennent de débuter leur formation de maçon-VRD en alternance chez Charier. Reportage sur une promotion unique en France.

Lola, Romane, Prisca, Stéphanie, Chantal, Christelle et Valéria… Dans un an, toutes ces femmes aux parcours différents devraient décrocher un titre professionnel de maçon-VRD et être embauchées par le groupe de travaux publics Charier, à l’origine de cette promotion unique dans son genre.

« Avec cette première formation exclusivement composée de femmes, nous avons voulu marquer les esprits car comme l’ensemble des travaux publics et malgré nos engagements RSE, nous n’avons que 3,5 % de femmes dans nos équipes, ce qui est un taux scandaleusement faible » annonce d’emblée Paul Bazireau, président du directoire du groupe Charier (278 millions d’euros de CA en 2020, 1 450 salariés).

Un centre de formation dédié aux TP

Comme pour l’ensemble des travaux publics, le groupe familial est confronté à un problème structurel de recrutement dans ses métiers de terrain.

En 2019, Charier a alors fait le choix de créer Généa Formation, un centre de formation dont la vocation est de répondre à ses propres besoins de main d’œuvre, ainsi qu’à celle des entreprises de la région de Saint-Nazaire, bassin historique du groupe.

En plus de ces formations classiques sur la conduite d’engins, la santé, la sécurité et la prévention au travail, etc., Généa a récemment monté une formation certifiante de maçon-VRD.

Agrée par la Dreets (ancienne Direccte), cette nouvelle formation sera mixte mais, symboliquement, la première promotion a donc été volontairement composée exclusivement de femmes, en écho avec une communication du groupe, lancée courant mars et visant un public féminin avec comme slogan « Les travaux publics et pourquoi pas vous ? ».

La force physique n’est plus un critère

L’idée de cette première promotion entièrement féminine a été mise en œuvre au sein de l’entreprise. « Un club de femmes opérationnelles a été mis en place pour faire des propositions très concrètes sur des axes de progrès à réaliser pour une plus grande représentativité des femmes sur le terrain » explique Paul Bazireau. « Cela passe par des détails qui n’en sont pas comme la question des vestiaires, des toilettes ou encore d’une gamme dédiée de vêtement de travail » ajoute le dirigeant.

Clairement, Charier a en effet décidé de prendre ce sujet à bras-le-corps. Le groupe compte bien séduire les femmes qui peuvent encore hésiter à se lancer dans cette voie, estimant peut-être que la force physique est le critère de recrutement principal.

« Certes, les travaux publics font appel à la force physique, à la robustesse d’un travail en extérieur mais, de nos jours, la mécanisation, les matériels utilisés et les conditionnements moins lourds rendent les tâches plus accessibles. La force physique n’est donc plus un critère de recrutement comme ça pouvait l’être dans le passé », commente Constant Charier, responsable recrutement du groupe et d’une nouvelle entité dédiée au recrutement, Généa RH.

[...]