Travaux en cours sur le pont de Nogent-sur-Marne

Des fermetures ponctuelles du pont de Nogent-sur-Marne sont prévues cet été en raison de travaux.

Entamés l’été dernier, des travaux de réaménagement du pont de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne) se poursuivront jusqu’en septembre 2021. L’opération, programmée en deux temps, consiste à rénover les rambardes, les bordures et les trottoirs. La première phase a débuté le 28 juin et durera jusqu’au 30 juillet 2021. Elle concerne le côté ouest du pont, tandis que la deuxième phase se concentrera dans la partie est de la structure et se déroulera entre le 2 août et le 1er septembre 2021.

Le chantier est surtout mené afin d’assurer la pérennité de l’ouvrage et d’améliorer la sécurité des usagers, ce pont de Nogent-sur-Marne étant emprunté chaque jour par 80 000 véhicules pour rejoindre l’A4 ou l’A86. En effet, il constitue un axe routier essentiel entre la commune de Nogent-sur-Marne et celle de Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne).

Des interventions ponctuelles sur le chantier occasionneront des fermetures temporaires du pont jusqu’au jeudi 30 septembre 2021. Afin d’assurer la fluidité de la circulation des véhicules, la Direction des Routes d’Île-de-France (DiRIF) met en place des signaleurs de déviations en partant de la RD 120 et la RD 145. Les piétons et les vélos, quant à eux, devront emprunter le trottoir opposé.