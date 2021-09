Travaux de mise en accessibilité de la gare de Brétigny

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Essonne Supprimer Gare Supprimer Valider Valider

À Brétigny-sur-Orge, les espaces de circulation de la gare font l’objet d’aménagements.

S’inscrivant dans un vaste projet de mise en accessibilité des gares d’Ile-de-France lancé 2020, la gare de Brétigny (Essonne) bénéficie dès ce mois de septembre des aménagements qui faciliteront l’accès pour tous. En effet, les travaux, débutés à l’automne dernier, ont été réalisés cet été.

L’objectif du chantier est de permettre aux PMR de se déplacer en train en toute indépendance, de l’accès en gare à la montée dans le train. Notons que tous les types de handicaps ont été considérés (visuels, moteurs, cognitifs, auditifs).

Ainsi, les travaux réalisés ont consisté en la mise à niveau des quais et des ascenseurs, la pose de bandes et de dalles d’éveil à la vigilance ainsi que de bandes de guidage. Des balises sonores et des barres de détection d’obstacles ont été installées. Les escaliers ont par ailleurs bénéficié de travaux de mise aux normes. De même pour l’éclairage, la signalétique et les bornes d’alarme. Enfin, la mise aux normes du guichet et l’élargissement du passage des contrôles automatiques de billet se sont ajoutés aux travaux.