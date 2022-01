Travaux d’entretien de la RN6 passant par l’Essonne

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Essonne Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Le département de l’Essonne s’engage à réaménager la RN6 sur la section allant de Villeneuve-Saint-Georges jusqu’à l’échangeur de la Croix-de-Villeroy.

La partie de la route nationale 6 qui traverse le nord-est du département de l’Essonne fera l’objet d’importants travaux de rénovation sur 9 km dans les prochains mois. Cet axe routier, fréquenté par 54 000 véhicules par jour, est en mauvais état, avec des risques importants en matière de sécurité routière, selon les mots de François Durovray, le président du département. Il sera géré par le conseil départemental à partir du 1er avril 2022, date de la rétrocession officielle de cette portion de route au département par l’État, via la Direction des routes d’Ile-de-France. Le chantier, d’un coût global évalué à 300 k€ par an, va débuter cette année, pour une durée prévisionnelle de cinq ans.

Les travaux porteront sur la réfection de la chaussée et l’installation ou le remplacement des dispositifs de sécurité tels que les glissières et les signalisations routières. S’y ajouteront la réfection du revêtement de chaussée et l’installation ou le renouvellement des murs antibruit. Par ailleurs, la remise en état de cette portion de la RN6 favorisera davantage les circulations douces, avec une prise en compte de l’environnement, notamment le maintien des continuités écologiques des lisières de la forêt de Sénart.