Travail freelance : Artelink lance une plateforme d’intermédiation pour l’ingénierie de la construction

Artelia a annoncé, le 24 novembre, le lancement de la start-up Artelink. Détenue à 80 % par l’ingénieriste et à 20 % par Charrette.club, la société propose une connexion entre travailleurs freelances et employeurs à la recherche de ressources dans les métiers du bâtiment, de l’énergie, de l’industrie ou encore de l’eau et de l’environnement.