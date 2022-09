Transport bas carbone : ne ratez pas le webinaire du 13 octobre

Comment va-t-on continuer à travailler en centre-ville, là où entrent en vigueur les zones à faible émission (ZFE) ? La question agite beaucoup d'entreprises, au premier rang desquels les négoces, présents via un réseau d'agences qu'il faut avitailler, et livrant sur chantier ou chez leurs clients. Plus largement, de nombreux négoces sont engagés dans une démarche de réduction forte de leur empreinte carbone, qui nécessite de repenser les schémas de transport et le carburant des véhicules.

Pour aider les décideurs à se repérer dans la complexité des réglementations et des choix techniques, Négoce et Berto organisent le 13 octobre prochain à 9h un webinaire intitulé "Transport bas-carbone : quel carburant choisir dans le négoce et le secteur de la construction ?"

Jean-François Bardy, directeur commercial du groupe Berto, Céline Marchand, directrice de la supply chain de VM, et Antoine Desferet, cofondateur de Phoenix Mobility, spécialiste du retrofit, éclaireront le sujet. Inscrivez-vous sans tarder !