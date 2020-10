Transition heureuse en Meurthe-et-Moselle

54 comme la Meurthe-et-Moselle et, à quatre ans près, comme l’échéance du défi climatique de 2050 : sous la forme d’un carnet de voyage, le conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement joue sur ces deux tableaux pour stimuler le désir de mobilisation écologique, parmi les 592 maires du département. Et beaucoup plus si affinité.