« Transition écologique rimera avec emploi dans le BTP », Yannick Jadot

Rénovation énergétique, sobriété foncière... Le candidat écologiste à l'élection présidentielle 2022 mise sur le BTP pour accélérer la transition écologique.

Les entreprises du bâtiment accusent les collectivités dirigées par des écologistes (Bordeaux, Lyon...) de freiner la construction, de ralentir la délivrance de permis de construire et de revoir les projets denses à la baisse. Quels sont vos arguments pour les défendre ?

Un peu plus d’un an après leur prise de fonction, les maires écologistes de nos grandes villes ont réussi à concilier exigence environnementale et responsabilité sociale, car nous avons besoin de logements et de constructions.

A Bordeaux, après une courte période d’inventaire des projets en cours, des orientations fortes ont été prises : maintien d’un volume annuel de 3 000 logements tel qu’inscrit au Programme local de l’habitat (PLH) et zéro artificialisation des sols. Dans le même temps, des espaces naturels ont été sanctuarisés. Là encore, pas d’incompatibilité entre impératif écologique et perspective de développement du BTP.

A Lyon, les permis de construire actuellement étudiés correspondent à la création de 1 429 logements, essentiellement des logements collectifs, mais également des logements en résidence et un faible volume de logements individuels. Ils produiront une légère désartificialisation des sols (- 2000 m²) ; une stabilisation globale des surfaces de pleine terre ; une augmentation significative de plus de 18 000 m² des surfaces végétalisées, sur dalle ou en toitures. Tout cela est très positif.

