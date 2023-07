Transition écologique : l’Art urbain met l’Afrique à l’honneur

D’Afrique, du Canada ou du Vieux continent, la génération montante des architectes, urbanistes et designers a récolté ses trophées annuels. Proclamé le 10 juillet à La Défense, le palmarès du 30ème concours international Art urbain a mis à l’honneur quatre équipes d’étudiants et cinq groupes de jeunes diplômés, sur le thème de la transition écologique des villes, bourgs et villages. Les cinq boursiers sont repartis avec un abonnement d’un an au Moniteur, partenaire de l'événement.