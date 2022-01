Transformer la rue métropolitaine du XXIe siècle

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Architecture Supprimer Profession Supprimer Urbanisme Supprimer France Supprimer Valider Valider

Permettre aux territoires et aux acteurs de la ville de développer un nouveau standard de rue ordinaire «métropolitaine, post-carbone et post-covid» : telle est l’ambition du projet «La Rue commune»…

Le groupement d’experts constitué par Richez et Associés (composition urbaine, de paysage et d’architecture), Franck Boutté Consultants (conception et ingénierie environnementale) et Leonard (plate-forme de prospective et d’innovation de Vinci), a été sélectionné pour le projet «La Rue commune», présenté dans le cadre de l’«appel à communs» sur la résilience des territoires lancé par l’Ademe.

Le guide pratique à paraître fin 2022 doit permettre à tous les territoires et acteurs de la ville de développer un nouveau standard de rue ordinaire métropolitaine - post-carbone et post-covid - s’appuyant sur une transition des mobilités, et sur deux leviers d’action : la transformation du sol et la transformation de ses usages.

- Un parti : transformer la rue «ordinaire» pour rendre la ville du XXIe siècle durable et désirable et répondre ainsi à l’urgence climatique et sociale.

- Un objectif : un an pour mettre à disposition des collectivités un guide méthodologique de diagnostic et de mise en œuvre pour accélérer l’adaptation des rues métropolitaines ordinaires.

- Un processus participatif de travail mobilisant les communautés (tables rondes, webinaires et ateliers) activé à partir de mars 2022, à suivre sur le site web dédié : www.ruecommune.com

A partir de mars 2022, un agenda d’ateliers et de débats sera mis en place pour enrichir les regards sur la rue de demain et co-construire ce guide pour diagnostiquer et agir, qui comportera deux parties :

La première établira, à partir d’une analyse territoriale globale, une méthode de diagnostic de la rue, sur le plan matériel (dimensions, orientation, nature des sols et sous-sols, des façades, gestion des eaux de pluie, végétalisation) et immatériel (situation juridique, mais aussi d’usage - pour savoir comment la rue est habitée ; et relationnelle (comment les différents «groupes» qui la constituent s’entendent). Cette première partie permettra de lire les besoins, de lister les vulnérabilités et d’identifier les potentiels, pour définir quelle infrastructure est éligible à «La Rue Commune».

La seconde partie aura une vocation plus opérationnelle. En présentant différents cas d’usage, elle détaillera, en fonction du diagnostic préalable, les changements possibles, les actions envisageables, pour que la rue produise, en fonction des situations spécifiques des différents territoires, ce que l’on attend d’elle. Par exemple, en matière de réorganisation de l’espace public, d’invitation à de nouveaux usages, ou encore d’utilisation de matériaux contribuant au rafraîchissement de nos métropoles en été.

Ce guide, mis à disposition de tous, constituera en lui-même un bien commun.