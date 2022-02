Transformation numérique : une formation gratuite pour les TPE

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer Transformation digitale Supprimer Numérique Supprimer Formation BTP Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le portail gouvernemental pour la transformation numérique des entreprises propose un MOOC gratuit pour sensibiliser et accompagner les TPE.

Il s’agit de la quatrième et dernière session de la formation en ligne intitulée « Ma TPE a rdv avec le numérique ». Ce MOOC s’articule autour de témoignages de dirigeants et salariés de TPE qui partagent leurs clés d’entrée dans le numérique. Au programme, quiz, webinaires, serious games (jeux sérieux) et forums de discussion. Cette approche permet aux participants d’interagir avec l’équipe pédagogique.

Les trois précédentes sessions ont montré l’intérêt des TPE pour ce dispositif, avec plus de 17 400 participants. Parmi eux, 27,5% sont des dirigeants et 67% proviennent de structures de 0 à 9 salariés. 85 % estiment qu’ils pourront mettre en pratique ce qu’ils ont appris et 80 % conseilleraient ce MOOC à leurs proches.

La formation, ouverte aux inscriptions, débutera le 28 février 2022. Aucun prérequis n’est nécessaire. Accessible pendant 5 semaines, elle peut être suivie à tout moment et gratuitement, pour un temps de travail personnel de 8 heures maximum. Ceux qui le souhaitent peuvent obtenir une attestation de suivi avec succès.