Transformation de bureaux en logements : les assureurs entrent dans la boucle

Le spécialiste de l'investissement dans le renouvellement urbain Novaxia et quatre assureurs-vie (AG2R La Mondiale, Generali, Suravenir et Spirica) ont signé ce 19 janvier 2021, en présence d'Emmanuelle Wargon, ministre du Logement, un partenariat en vue de la création de « Novaxia R », le premier fonds en assurance-vie de recyclage d’immeubles de bureaux en logements. Une initiative qui pourrait inciter d'autres acteurs à recourir plus massivement à ce type d'opérations à l'avenir.