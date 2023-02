Traitement et entretien du bois : zoom sur les points-clés

Les classes d’emploi

La norme NF EN 335 répartit les bois en 5 classes de risques selon leur exposition à l'humidité : classe 1 (intérieur sec - pour parquet, menuiserie intérieure…), classe 2 (intérieur ou sous abri - pour charpente, ossature…), classe 3 (extérieur sans contact - pour bardages, fenêtres…), classe 4 (extérieur en contact avec sol ou eau douce - pour terrasse…), classe 5 (en contact avec l'eau de mer). La plupart des bois nécessitent un traitement préventif industriel (trempage, aspersion, autoclave, chauffage à haute température…) correspondant à leur classe d’emploi. Ils sont garantis 10 ans minimum, il faut ensuite traiter les bois mis en œuvre.

Deux risques, deux traitements

Les solutions pour l’entretien du bois en œuvre sont de deux natures : les traitements de préservation contre l’attaque des insectes xylophages et des champignons lignivores, et la protection de surface, contre l’humidité, les intempéries, les UV, la pollution et l’usure en général.

Préparer avant de traiter

Le bois doit être sain avant que ne soit appliqué un produit. Pour préparer le support, il faut dégriser un bois gris et terne, déshuiler un bois noirci et encrassé, décaper un bois recouvert d'une ancienne finition filmogène. Ensuite, il convient de bien choisir le type de finition : filmogène (lasure ou vernis) ou non filmogène (huile ou saturateur), celle-ci ne s'écaillant pas dans le temps.

Chimie verte

Avec les nouvelles réglementations, les produits de traitement du bois deviennent plus sûrs pour l’homme et de l’environnement. Les substances toxiques et cancérigènes telles que le mélange cuivre-chrome-arsenic (CCA) ou le goudron de houille (créosote) sont interdites. Chez de plus en plus d’industriels, les produits de traitement et d’entretien sont désormais élaborés avec des produits biosourcés (résines et huiles végétales) qui remplacent les composants pétrochimiques.

Formations

L’institut technologique FCBA (forêt, cellulose, bois, ameublement) propose diverses formations – certaines en classe virtuelle – sur les pathologies biologiques du bois, les traitements curatifs, les normes et réglementation, les termites, la mérule et autres champignons lignivores. À découvrir sur formation.fcba.fr (onglet Préservation et protection des bois).

Le chiffre

5 à 7 ans, c’est le temps de résistance d’un bois non traité en contact avec le sol, contre 20 à 30 ans pour un bois traité. (Source : SNAPB, Syndicat national des applicateurs de préservation des bois)

Sélection de produits

Pur-T Wood, de Plastor :

Un saturateur biosourcé hautement hydrofuge

Ce nouveau saturateur à moins de 1 g/l de COV préserve durablement des intempéries et des UV tous les bois extérieurs (autoclave, feuillus, exotiques, résineux…). Il offre une haute protection contre les taches, les corps gras et les saletés. En phase aqueuse, inodore, il est formulé à base d'huiles végétales et de résines biosourcées. Antiglisse et possédant un pouvoir hydrofuge renforcé, il est adapté aux abords des piscines. Sa texture gélifiée sans coulures permet une application verticale facile. Non filmogène, il ne s'écaille pas et s'entretient par simple ré-application. Proposé en incolore et trois teintes mates.

© Plastor Saturateur Pur-T Wood

Qualité Environnement 2e génération, de Blanchon :

Une gamme à base de chimie verte

Cinq produits complètent cette nouvelle gamme de référence, conçue à partir de formules biosourcées. La Lasure très longue durée, microporeuse et hydrofuge, à film souple, à consistance gélifiée facile d'application, est déclinée en huit teintes satinées. Le Saturateur bois, anti-UV et hydroperlant, non filmogène, en huit teintes, est adapté aux terrasses et caillebotis de toutes essences. Le Vernis bois extérieur & intérieur, hydrofuge et anti-UV, mat ou satiné, convient à toutes les boiseries verticales. L'Huile d'entretien, mate ou ultramate, sans odeur, sèche en 30 minutes. Enfin, le Savon naturel pour parquets huilés, sans rinçage, est composé à 98 % d'ingrédients naturels.

© Blanchon Qualité Environnement 2e génération

Bois Color, de Owatrol :

Une protection mi-saturateur mi-lasure

Ce produit hybride protège et décore : il imprègne et nourrit le bois en profondeur et laisse en surface un film de couleur de très longue tenue. Tel un saturateur, il protège dans la masse avec ses résines alkydes à forte pénétration. Le film souple épouse les déformations dues aux variations hygrométriques. Microporeux et résistant aux UV, il convient aux zones de montagne, de bord de mer et très ensoleillées. Compatible avec tous les bois neufs ou anciens, il est garanti quinze ans en bardage et cinq ans en terrasse contre l'écaillage. Il s'applique aussi sur béton ou PVC. Palette de 13 teintes mates.

© Owatrol Protection Bois Color

VX302i, de Cecil Pro :

Un vitrificateur invisible

Conçu et fabriqué en France, classé A + et pourvu d'une FDES, ce vitrificateur protège et préserve l'aspect naturel des bois. Compatible avec toutes les essences (sauf foncées et exotiques), il s'applique sur tous les supports bois intérieurs (parquets, boiseries, etc.) neufs ou anciens. Avec sa formulation aqueuse haute performance, il est aussi résistant aux chocs, à l'abrasion, aux rayures et aux taches qu'un vitrificateur polyuréthane. Il sèche très rapidement et peut s'appliquer en deux ou trois couches en une journée.