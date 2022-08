Tractel rachetée par un spécialiste suédois de solutions d’accès vertical

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Entreprises Supprimer Industrie Supprimer cession Supprimer France Supprimer Monde Supprimer Valider Valider

Le fabricant français d'équipements de sécurité pour le travail en hauteur et d'appareils de levage a été repris par Alimak auprès du fonds Cinven.

Tractel a un nouveau propriétaire. Son actionnaire majoritaire, le fonds Cinven, vient de céder pour 500 M€ le fabricant français d’équipement de sécurité pour le travail en hauteur et d'EPI à Alimak, une entreprise suédoise spécialisée dans les solutions d’accès vertical pour le bâtiment et l’industrie.

10 000 distributeur dans le monde

Créée il y a plus de 70 ans, l’entreprise française domiciliée au Luxembourg dispose aujourd'hui de de filiales dans 20 pays, d'importants sites de production en Europe (France, Allemagne, Pologne, Espagne), aux États-Unis (Minneapolis, Houston), au Canada (Toronto, Montréal), en Chine (Shanghai), à Singapour et en Turquie et de près de 10 000 distributeurs dans le monde dont Prolians, le Groupe Setin, Bricozor. Son chiffre d'affaires au cours de la période de douze mois se terminant le 30 juin 2022 a augmenté de 7% et s'est élevé à 201 M€. D’après le communiqué, l'association de Tractel et d'Alimak « donnera naissance à une entreprise mondiale de premier plan, dotée d'importantes possibilités de croissance future, sur un marché où la pénétration de ses produits et services est considérable. »