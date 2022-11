Tout savoir sur l'Equerre d'argent 2022

Du 3 au 10 novembre 2022, découvrez jour après jour les 25 réalisations en lice pour la 40e édition des prix d’architecture décernés par les revues «Le Moniteur» et «AMC», ainsi que la composition du jury. Celles-ci sont réparties en cinq catégories : «habitat», «activités», «culture, jeunesse et sport», «espaces publics et paysagers» et «première œuvre». Mais une seule d’entre elles remportera le prix des prix, l’Equerre d’argent.

Le palmarès sera dévoilé le 21 novembre prochain à Paris. Pour rappel, les prix d’architecture du Moniteur/AMC récompensent les maîtres d’ouvrage et les maîtres d’œuvre d’opérations livrées sur le territoire français dans l’année écoulée.