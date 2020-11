Tout savoir sur l'Equerre d'argent 2020

Le palmarès 2020 de l’Equerre d’argent sera proclamé le 23 novembre, lors d’une cérémonie à suivre à partir 19h sur LeMoniteur.fr. Vingt-cinq réalisations sont cette année en lice. Les opérations nommées concourent dans les catégories «habitat», «activités», «culture, jeunesse et sport», «espaces publics et paysagers» ou «première œuvre». Toutes les réalisations ont été livrées sur le territoire français dans l’année écoulée ou, pour la catégorie «espaces publics et paysagers», entre 2018 et 2020. Les prix d’architecture du Moniteur récompensent, à part égale, un architecte (sans critère de nationalité), ainsi que l’indispensable maître d’ouvrage qui lui a accordé sa confiance.