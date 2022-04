« Tout l’enjeu pour nous est de prendre des parts de marché au béton et au métal », Mathieu Robert (Stora Enso Wood Products)

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Industrie Supprimer Construction bois Supprimer Bois Supprimer Bois lamellé-collé Supprimer Bois lamellé-croisé Supprimer CLT Supprimer France Supprimer Valider Valider

Ingénieur en construction bois formé à Nantes, Mathieu Robert, passé notamment par Woodeum, est "head of Building Solutions" (responsable des solutions de construction) chez Stora Enso Wood Products. Il explique pourquoi la France est l'un des marchés prioritaires du groupe suédo-finlandais.

Pouvez-vous nous présenter Stora Enso ?

Je vais remonter très loin : 700 ans en arrière ! Stora est la plus vieille société par action du monde: ses origines remontent à 1288 dans une mine de cuivre au nord de de Stockholm, Falun. Les mineurs se sont regroupés pour acheter du bois afin de consolider les ouvrages de la mine.

Au cours des siècles, Stora a beaucoup évolué et abandonné ses activités minières pour exploiter le bois et ses sous –produits.

Aujourd’hui Stora (qui a fusionné avec le finlandais Enso en 1998, ndlr), compte 6 grandes divisions. Une division forêt d'abord, Stora est le deuxième plus gros propriétaires privés de forêts d’Europe, avec plus de 2M ha. Ce n’est pas suffisant pour couvrir toutes nos activités, mais nous sourçons beaucoup dans nos propres forêts. La deuxième grosse division, c’est la division "emballage" (packaging materials en anglais) qui s'occupe de tout ce qui est emballage alimentaire à base de pâte à papier. La 3e division qui s'appelle "packaging solution", produit de l’emballage cartonné. Nous avons une division papier, une division biomatériaux qui travaille à exploiter de manière innovante des produits comme la lignine, ce qu’on pourrait appeler la "colle du bois", la cellulose et de l’hémicellulose. Beaucoup d’efforts de R&D sont consacrés à ces produits. Nous développons par exemple une colle à base de lignine pour s'affranchir des produits chimiques. Nous développons aussi des cathodes pour les batteries, en fibres de carbone. La dernière division enfin, est la division "wood products", produits bois, qui est au départ une activité de sciage. Cette division, qui compte 18 scieries en Europe, fait de nous le plus gros scieur du continent avec près de 6 M m3 de sciage. La division wood products comprend aussi des usines de transformation et une branche "produits de construction" dont j’ai la charge. La division wood products ce sont 4000 employés et chiffre d’affaires de 1,8 milliards d'euros l'année dernière.



Quels produits fabriquez-vous ?

Nous possédons 3 usines pour du CLT (Cross Laminated Timber ou lamellé-croisé), avec une 4e en construction mais nous produisons aussi du LVL (Laminated Veneer Lumber ou lamibois), des bois sciés, des bois aboutés, rabotés, des pellets... Tous nos bois sont sourcés de manière durable, labellisés PEFC. Ils proviennent des pays nordiques et d’Autriche.

En France, gros marché d’importation de bois d’Europe du Nord, nous avons noué des relations avec des promoteurs et des constructeurs pour construire en bois. Tout l’enjeu pour nous est de prendre des parts de marchés au béton et au métal. Le CLT remplace le béton, le LVL le métal.

Nous essayons d’améliorer tout l’écosystème en développant des solutions pour répondre aux attentes des concepteurs. Nous avons la chance avec Stora Enso d'avoir plusieurs matériaux. Donc on peut dire : "sur votre projet, la meilleure solution de plancher ça va être du LVL ou du lamellé-collé; sur les murs, on pense que ça va être du CLT". Et donc nous proposons des concepts pour des bureaux, du résidentiel et même des bâtiments industriels. Nous avons lancé une solution de caisson nervuré il y a quelques mois à base de LVL, de LC ou de CLT qui aide vraiment à faire des planchers ou des toitures de grandes portées en caisson.

