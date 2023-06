Tout Faire tutoie les artisans sur Youtube

Le premier épisode a été publié le 20 juin 2023. Et à l’image : Charlène Bonnepart, adhérente Tout Faire à Savigny (69). Elle est la première « ambassadrice » de ce nouveau programme vidéo mensuel lancé par le groupement, baptisé « C’est du pro », et conçu pour les artisans et le secteur du Btp.

Charlène Bonnepart, adhérente Tout Faire

Direct et dynamique

Avec humour, elle introduit des sujets sérieux comme le contrat d’apprentissage, la Responsabilité élargie des producteurs (REP), la pause déjeuner sur les chantiers, les tendances à venir pour les matériaux…. Le ton du programme est direct avec tutoiement de rigueur pour créer une connivence, et dynamique avec l’utilisation de jump cut (coupe sauté) dans son montage. « Je suis ravi du lancement de C’est du Pro, explique Charles Gaël Chaloyard, directeur général de Tout Faire. Notre objectif est de créer un rendez-vous où les professionnels, les bricoleurs du dimanche et nos précieux clients peuvent se retrouver et partager leurs expériences. C’est également pour moi une fierté de voir ce programme porté par nos propres adhérents : ce sont les experts du quotidien que vous retrouverez dans chacun de nos magasins. »

Chaque épisode sera composé de différentes rubriques : Sujet de Pro (le point sur un sujet d’actualité BTP ou du quotidien d’artisan), Tips de Pro (un décryptage des opportunités du secteur), Le baromètre du bâtiment (la présentation des innovations et tendances du secteur, les chiffres clés à connaître pour anticiper ses futurs achats) et enfin le Le zap de Pro (la revue des contenus humoristiques, percutants et surprenants de l’univers BTP, qui ont récemment fait l’actualité des réseaux sociaux).

Après trois jours sur Youtube, le premier épisode a enregistré 3,1K vues.